Der Ausschluss russischer und belarussischer Profis durch die Organisatoren in Wimbledon schlägt weiter hohe Wellen in der Tennis-Szene. ATP und WTA hatten die Entscheidung bereits kurz nach Verkündung kritisiert - und auch im ATP Player Council, dem Spielerrat bei den Männern, steht man der Maßnahme ablehnend gegenüber.

"Das Einzige, was wir tun können, ist, mit Wimbledon und dem Rest des ATP-Managements in Kontakt zu bleiben, um die Dinge in die Wege zu leiten, die besser funktionieren, um jeden einzelnen Spieler in der ATP zu schützen", wird Rafael Nadal vom britischen "Telegraph" zitiert.