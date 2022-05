Der Olympiasieger musste nur rund 17 Stunden nach seinem Sieg im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas (gegen 01:10 Uhr nachts) im Endspiel gegen den spanischen Shootingstar ran. Bereits in der Runde der letzten Acht gegen Félix Auger-Aliassime stand Zverev bis etwa 00:30 Uhr auf dem Platz.

Entsprechend groß war der Frust beim 25-Jährige, der seinem Ärger daraufhin Luft machte. Mit Djokovic bekam Zverev nun sogar prominente Unterstützung bei jener Thematik.

Der Weltranglistenerste fand sich laut eigenen Aussagen ebenfalls mehrfach in derartigen Situationen wieder. Den Frust seines Branchenkollegen kann der 34-Jährige daher nur allzu gut nachvollziehen. "Man kann ein Halbfinalspiel nicht um ein Uhr morgens beenden und am selben Tag das Finale spielen. Es ist in Ordnung, wenn sie für Samstagabend mehr Tickets verkaufen wollen, aber das kann zu Problemen führen", erklärte er.

Djokovic: "Habe versucht, das Problem zu lösen"

Er selbst habe diesen Kampf gegen Windmühlen bereits jahrelang mitgemacht. An der vor allem für die Spieler kniffligen Situation konnte aber sogar Djokovic nichts ändern. "Als ich Präsident des Spielerrates war, habe ich versucht, das Problem zu lösen, aber es hat sich nichts geändert", bedauerte der Serbe.

Einen Vorschlag hat Djokovic jedoch übrig. "Die Organisatoren sollten diese Entscheidungen mit den Spielern besprechen." Ob sich durch den Vorstoß von Zverev und Djokovic in naher Zukunft etwas ändern wird, bleibt abzuwarten.

