"Ich bin froh, dass ich ein sehr glückliches Leben außerhalb des Tennis habe, auch wenn Tennis in den vergangenen 30 Jahren immer ein wichtiger Teil meines Lebens war", erklärte Nadal nach dem Zweitrundenmatch in Wimbledon . Insofern fürchte sich Nadal nicht vor dem Ende seiner Karriere. "Wenn es kommt, wird es eine Veränderung sein und man wird sich daran anpassen", so der Spanier gelassen.

Doch kurz vor dem Start beim Rasenklassiker hatte Nadal seine Fußprobleme wohl zum ersten Mal seit 18 Monaten in den Griff bekommen. "Wenn ich aufwache, habe ich nicht mehr diese Schmerzen wie in den vergangenen anderthalb Jahren", erklärte er am vergangenen Samstag vor dem Turnierbeginn in Wimbledon.

Dennoch startete Nadal in Wimbledon holprig, gab sowohl zum Auftakt gegen Francisco Cerundolo als auch gegen Berankis jeweils den dritten Satz ab. Gerade gegen Berankis tat sich Nadal ungewohnt schwer

Rafael Nadal zog gegen Ricardas Berankis in die dritte Runde ein Fotocredit: Eurosport

Nadal: "Jeder Tag ist eine Herausforderung"

Vor allem die fehlende Aggressivität in den Ballwechseln, die mitunter hohe Fehlerquote und das verhältnismäßig niedrige Tempo gaben zu denken. "Ich habe in den zurückliegenden drei Jahren nicht viel auf Gras gespielt", begründete Nadal. In seinem On-Court-Interview nach dem Match gab der Mallorquiner zu: "Jeder Tag ist eine Herausforderung. Das ist die Wahrheit."

Mut machte dem Rekord-Grand-Slam-Champion, der zuletzt vor zwölf Jahren in Wimbledon triumphierte, dagegen die Leistungssteigerung im vierten Satz. "Ich denke, da war es ein gutes Level. Der Serve hat viel besser funktioniert", analyiserte der Linkshänder.

Sorgen bereiten Nadal allerdings die steigenden Corona-Infektionen. Am Donnerstag wurde nach Matteo Berrettini und Marin Cilic auch Roberto Bautista Agut positiv auf das Virus getestet . Es sei keine Angst, so Nadal: "Es ist Realität. Ich mache nicht viele Dinge, ich bleibe zu Hause."

Dennoch: Nadal hat in Wimbledon große Ziele, greift nach 2008 und 2010 nach seinem dritten Titel in London. Am Samstag kämpft Nadal gegen den Italiener Lorenzo Sonego um den Einzug ins Achtelfinale.

