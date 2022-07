Toni Nadal hat seinen berühmten Neffen Rafael bis 2017 trainiert und an die Spitze geführt, inzwischen leitet der 61-Jährige die Rafa Nadal Academy und gehört dem Team von Félix Auger-Aliassime an. Der Mallorquiner hat einen extrem guten Blick auf die Eigenheiten der Spieler - und bei Nick Kyrgios macht er eine ganze Reihe an Schwächen aus.

"Nick hat die schlechte Angewohnheit, die Bälle einfach irgendwie zu schlagen, im Grunde unaufmerksam und in einer schlechten Position", erläuterte Nadal seine Kritik an der Spielweise des 27-Jährigen.

Nachdem Kyrgios im Finale des Rasen-Klassikers dem jetzt 21-maligen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic noch den ersten Satz abnahm, musste der Rechtshänder sich dem Serben in vier Sätzen geschlagen geben

Aus der Sicht von Toni Nadal, der den Kanadier Auger-Aliassime phasenweise als Trainer auf der ATP Tour begleitet, hat Kyrgios, der in London sein erstes Major-Finale spielte, einen langen Weg vor sich, um ein Grand-Slam-Champion zu werden.

"In den entscheidenden Momenten war er nicht in der Lage, seine Unruhe zu kontrollieren, die wiederum zu ständigen Rügen an sein Team führte, als ob das für das unerwünschten Ergebnis auf der Anzeigetafel verantwortlich wäre", sagte Nadal gegenüber " El Pais ".

Nadal kritisiert Kyrgios' mangelnde Ausdauer

Der frühere Mentor des Sandplatzkönigs Rafael Nadal ist der Meinung, dass das Wimbledon-Finale nicht auf höchstem Niveau ausgetragen wurde.

"Dem Spiel fehlte es an großer Brillanz, vor allem weil zu viele Punkte nicht gespielt wurden", sagte Nadal, der dafür vor allem dem Aufschlagriesen Kyrgios die Schuld gab: "Die mangelnde Ausdauer des Australiers, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung seiner Aggressivität, offenbarte meiner Meinung nach das Hauptproblem seines Spiels."

