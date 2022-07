Der Reporter hatte nach dem Erstrundenmatch gefragt: "Seid ihr im Turnier, um es zu gewinnen, oder ist das erste Ziel, die dritte Runde zu überstehen, in der Serena und Andy gescheitert sind?"

2019 waren Serena Willams und Andy Murray im Mixed-Doppel in der dritten Runde von Wimbledon gescheitert. Die älteren Geschwister verloren vor drei Jahren 3:6, 6:4, 2:6 gegen Bruno Soares und Nicole Melichar-Martinez.

Ad

"Wir sind besser als die, ich bitte Sie", antwortete der 36 Jahre alte Bruder von Andy Murray lachend in Richtung von Williams.

Wimbledon Boulter chancenlos: Williams-Bezwingerin Tan stürmt ins Achtelfinale VOR EINER STUNDE

Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin im Einzel reagierte dagegen eher irritiert. "Was ist das für eine Frage?", sagte die 42-Jährige, antwortete süffisant und verdrehte die Augen: "Für uns ist das hier nur ein Spaziergang. Komm schon."

Streitgespräch zwischen Reporter und Williams

Der Reporter konkretisierte seine Frage daraufhin noch einmal: "Seid ihr nur hier für das Erlebnis oder wollt ihr bis zum Ende dabei sein?"

Daraufhin konterte Williams: "Hast du vor, einen guten Artikel zu schreiben oder nur einen halbwegs anständigen?"

Als der Journalist erklärte, er werde tun, was er immer tut, entgegnete die US-Amerikanerin: "Wir auch." Williams und Murray treffen in der zweiten Runde am Sonntag auf das britische Mixed-Doppel aus Alicia Barnett und Jonny O'Mara.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Federer: Warum es mit Wimbledon nicht klappte und wie es weitergeht

Nadal über Federer: "Das Einzige, was mich stört ..."

Wimbledon Mit Niemeier und Maria: Wimbledon bricht Sonntagsregel VOR 2 STUNDEN