Bei der Premiere der Bad Homburg Open ist ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit Topstars garantiert.

Nachdem bereits Angelique Kerber, Wimbledonsiegerin von 2018, und die deutsche Spitzenspielerin Andrea Petkovic ihre Zusage für das erste Rasentennisturnier in Hessen gegeben haben, steht nun fest, dass mit Petra Kvitova eine weitere Wimbledon-Siegerin das Teilnehmerfeld in Bad Homburg bereichern wird.

Mit der Teilnahme der Top-Spielerin aus Tschechien dürfen sich die Fans auf eine der erfolgreichsten Rasenspielerinnen der letzten Jahre freuen. In Wimbledon krönte sich die 31-Jährige 2011 und 2014 zur Siegerin.

Somit gehört sie auch beim WTA-250-Event in Bad Homburg zu den Topfavoritinnen auf den Titel. "Ich freue mich sehr, bei der ersten Auflage der Bad Homburg Open zu spielen", erklärt Kvitova.

Nach der verpassten Rasensaison im vergangenen Jahr freut sich Kvitova nun umso mehr, ihre Vorbereitung auf Wimbledon vor ihren deutschen Fans zu starten.

Auf besondere Highlights bei den Bad Homburg Open hofft auch Turnierdirektor Aljoscha Thron: "Mit Petra Kvitova haben wir eine der beliebtesten und erfolgreichsten Spielerinnen der letzten Jahre auf der WTA Tour für unser Turnier gewinnen können."

Eine weitere bedeutende Zusage ist auch die Teilnahme von Andrea Petkovic bei ihrem Heimturnier in Hessen. "Ich freue mich wahnsinnig auf die Bad Homburg Open. Es ist als Tennisspielerin leider nicht so selbstverständlich wie in anderen Sportarten, dass man Heimspiele hat und ich denke doch, 35 Minuten Autofahrt fällt eindeutig in den Heimradius2, hält die ehemalige Top-10 Spielerin und French-Open-Halbfinalistin von 2014 fest.

Bad Homburg Open live im Free-TV bei Eurosport

Abgerundet wird das Partnerpaket durch die renommierten Medienpartner der Bad Homburg Open.

Damit alle Tennisfans die Premiere der Bad Homburg Open auch von zu Hause aus verfolgen können, wird unter anderem der TV-Partner Eurosport jeden Tag zwei Livespiele im Free-TV und via kostenlosem Livestream zeigen.

