Tennis

WTA Bad Homburg: Laura Siegemund kämpft sich nach Satzrückstand ins Achtelfinale

Laura Siegemund ist am Montag beim WTA-Turnier in Bad Homburg trotz eines blamablen Starts in ihre Erstrundenpartie ins Achtelfinale eingezogen. Nachdem sie gegen die Weltranglisten-362. Riya Bhatia aus Indien den ersten Satz 2:6 abgeben musste, gewann sie den zweiten Durchgang im Tie-Break 7:6 (7:2) und entschied den dritten Satz 6:1 für sich. Die Highlights der Partie im Video.

00:03:14, vor einer Stunde