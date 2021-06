Tennis

WTA Bad Homburg: Mona Barthel scheitert zum Auftakt an Patricia Maria Tig

Mona Barthel ist zum Auftakt des Rasenturniers in Bad Homburg glatt in zwei Sätzen an der Rumänin Patricia Maria Tig gescheitert. Die Deutsche verlor 6:7 (4:7), 3:6.

00:03:15, vor 6 Minuten