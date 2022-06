Tennis

WTA Bad Homburg: Andrea Petkovic bleibt chancenlos - Klare Auftaktpleite gegen Daria Kasatkina

Andrea Petkovic hat auch ihre Generalprobe für Wimbledon verpatzt. Beim Rasen-Turnier in Bad Homburg verlor die Deutsche gleich in der ersten Runde gegen die an Nummer eins gesetzte Russin Daria Kasatkina deutlich 1:6, 2:6. Für Petkovic war auch schon beim Event in Berlin zuvor früh Endstation gewesen. Im Achtelfinale verlor sie dort gegen Aliaksandra Sasnovich.

