Tennis

WTA Bad Homburg - Sabine Lisicki trotz Viertelfinal-Aus glücklich: "Waren sehr gute Matches dabei"

Sabine Lisicki ist im Viertelfinale des WTA-Turniers in Bad Homburg an der Französin Caroline Garcia (3:6, 6:7 [5:7]) gescheitert. Obwohl die Berlinerin gestand, dass ihr nach der langen Verletzungspause noch Routine fehle, zeigte sie sich mit ihren Auftritten in Bad Homburg dennoch zufrieden.

00:00:29, vor einer Stunde