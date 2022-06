Tennis

WTA Bad Homburg: Angelique Kerber macht zum Auftakt mit Anastasia Gasanova kurzen Prozess - Highlights

Angelique Kerber hat beim WTA-Rasenturnier in Bad Homburg das Achtelfinale erreicht. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin gewann ihr Auftaktmatch, das am Montagabend aufgrund Unbespielbarkeit des Rasens unterbrochen und am Dienstag fortgesetzt wurde, gegen Anastasia Gasanova (Russland) 6:2, 6:2 durch. Die Kielerin beeindruckte dabei speziell mit ihrer Vorhand. Die Highlights im Video.

00:02:16, vor 21 Minuten