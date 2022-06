Tennis

WTA Bad Homburg: Angelique Kerber muss nachsitzen - Auftaktmatch gegen Gasanova wird nach Diskussionen abgebrochen

Angelique Kerbers Auftaktmatch in Bad Homburg gegen Anastasia Gasanova ist am Montagabend beim Stand von 4:2 für die Kielerin im ersten Satz unterbrochen worden. Stuhlschiedsrichter Pierre Bacchi entschied nach langen Diskussionen und Rücksprache mit der Supervisorin, die Partie aufgrund des rutschigen Rasens auf dem Centre Court abzubrechen. Das Match wird am Dienstag fortgesetzt.

00:03:20, vor 42 Minuten