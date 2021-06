Nach ihrem Erstrundenaus in Paris habe sie einige Tage frei gemacht, fügte Kerber an. "Die habe ich auch gebraucht, um die Sandplatzsaison abzuschließen. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, die nach ihren Auftritten in Berlin auch bei den Bad Homburg Open (ab 20. Juni), die sie mitorganisiert, an den Start geht und dann in Wimbledon (ab 28. Juni) möglichst gut abschneiden will. 2018 konnte sie auf dem "heiligen Rasen" den Titel gewinnen.

Das könnte Dich auch interessieren: 19. Karriere-Titel: Cilic gewinnt ATP-Turnier in Stuttgart

(SID)

French Open Historisches "Double": Krejcikova triumphiert auch im Doppel VOR 4 STUNDEN

Glück im Unglück: Djokovic stürzt nach Tsitsipas-Stop nebens Netz

French Open French-Open-Finale: Djokovic - Tsitsipas jetzt live im TV, Livestream und Ticker VOR 19 STUNDEN