Tennis

WTA Cincinnati: Angelique Kerber schlägt Elina Svitolina - Monster-Rallye zum Matchgewinn

Angelique Kerber steht in der nächsten Runde des Cincinnati Masters. Die 33-Jährige konnte sich in drei Sätzen gegen Elina Svitolina aus der Ukraine 7:5, 2:6 und 6:4 durchsetzen. Die Drittplatzierte der Olympischen Spiele in Tokio verlangte Kerber alles ab. Auch wenn Kerber Satz zwei mit einem Doppelfehler abgeben musste, gewann sie die entscheidende Rallye zum Matchgewinn. Die Highlights.

00:01:00, vor 14 Stunden