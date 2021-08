"Ich bin fast froh, dass ich verloren habe, da es mir so viele Dinge gibt, an denen ich in meinem Spiel arbeiten kann", sagte Osaka: "Ich hoffe nur, dass die Ergebnisse rechtzeitig zu den US Open kommen." Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war die Japanerin schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Osaka hatte zuvor bereits angekündigt, ihr in Cincinnati gewonnenes Preisgeld als Unterstützung für die Erdbebenopfer in Haiti zu spenden.

"Ich bin glücklich, aber traurig, dass ich nicht weitergekommen bin", sagte Osaka: "Aber ich glaube, ich habe das Bewusstsein geschärft. Ich bin froh, dass wir etwas beitragen konnten."

Die Turnierverantwortlichen teilten mit, sie würden die Summe von 24.200 US-Dollar aufstocken.

Barty folgt Kerber ins Viertelfinale

Ohne Mühe zog dagegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty ins Viertelfinale ein. Die Australierin ließ Victoria Azarenka beim 6:0, 6:2 nicht den Hauch einer Chance.

Im Viertelfinale geht es für Kerber nun gegen Petra Kvitova aus Tschechien (Nr. 11). Kerber war zuletzt im Juli in Wimbledon im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Barty ausgeschieden. Anschließend erklärte sie ihren Verzicht auf die Olympischen Spiele in Tokio.

