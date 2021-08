"Am Ende habe ich mein bestes Tennis gespielt, ich musste mich durchkämpfen, nach dem verlorenen Satz ruhig bleiben und meinen Rhythmus finden", sagte Kerber, die in Cincinnati bereits zweimal das Finale erreicht hat: "Ich habe schon so viele enge Matches gespielt, die Erfahrungen haben mir geholfen."

Kerber war zuletzt im Juli in Wimbledon im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Ashleigh Barty (Australien) ausgeschieden. Anschließend erklärte sie ihren Verzicht auf die Olympischen Spiele in Tokio.

In Cincinnati holen sich Kerber und Co. den Feinschliff für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (30. August bis 12. September).

