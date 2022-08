Raducanu hatte im vergangenen Jahr in New York einen unglaublichen Triumph gefeiert. Die 19-Jährige war die erste Qualifikantin, die in der Open Era des Tennis (seit 1968) ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte.

Serena Williams hatte am vergangenen Dienstag in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Vogue angekündigt, ihre Karriere nach 27 Jahren bald beenden zu wollen.

Vieles deutet darauf hin, dass die US Open ( ab 29. August täglich live auf discovery+ ) ihr letzter großer Auftritt werden. Cincinnati dürfte ihr letztes Vorbereitungsturnier vor dem großen Abschied sein.

Beim Turnier in Ohio hatte sie 2014 und 2015 zwei ihrer bislang 73 Turniersiege gefeiert.

(SID)

