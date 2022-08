Tennis

WTA Cincinnati: Emma Raducanu macht mit Victoria Azarenka kurzen Prozess

Emma Raducanu bringt sich vor den US Open in Form: Nachdem sie beim WTA-Turnier in Cincinnati schon Serena Williams keine Chance ließ (6:4, 6:0), hat auch Victoria Azarenka gegen die junge Britin klar das Nachsehen - Raducanu siegt 6:0, 6:2.

00:01:08, vor 15 Minuten