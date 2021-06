Tennis

Coco Gauff schlägt Elise Mertens in Eastbourne - Coemback nach 0:6 zum Dreisatzsieg

Coco Gauff (USA) hat die Belgierin Elise Mertens beim Rasenturnier in Eastbourne nach desolatem Auftakt noch in drei Sätzen besiegt. Am Ende hieß es 0:6, 7:6 (7:4), 7:5.

00:00:56, Gestern Am 09:46