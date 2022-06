Tennis

WTA Eastbourne: Topfavoritin Paula Badosa bereits raus - Auftaktpleite für Spanierin auf Rasen

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Die an Nummer 1 gesetzte Paula Badosa muss sich beim WTA-Turnier in Eastbourne bereits in der ersten Runde gegen Jodie Burrage mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.

00:01:00, vor einer Stunde