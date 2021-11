Tennis

WTA Finals: Anett Kontaveit gegen Barbora Krejcikova nicht zu stoppen - Siegesserie geht auch in Mexiko weiter

Anett Kontaveit hat bei den WTA Finals in Mexiko an ihre Siegesserie der letzten Wochen angekünpft und ihr Auftaktduell gegen Barbora Krejcikova gewonnen. Die Estin setzte sich 6:3, 6:4 gegen die French-Open-Siegerin aus Tschechien durch und steht damit in Guadalajara an der Spitze der Gruppe Teotihuacán. Für Kontaveit war es bereits der elfte Erfolg auf der Tour in Folge.

00:01:02, vor einer Stunde