Niemeier hatte bereits vor ihrem Match gesagt, dass sie mit ihrem starken Lauf in Wimbledon und der anschließenden Viertelfinalteilnahme in Lausanne "Körner gelassen" und daher nicht die größten Erwartungen an sich in der Hansestadt habe.

Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Satz kämpfte die Nummer 102 der Welt auch im entscheidenden Durchgang, musste sich aber schließlich nach 1:56 Stunden geschlagen geben.

Niemeier erwischte einen schwachen Start und lag nach nur 21 Minuten bereits mit 1:5 hinten. Im zweiten Satz dominierte die Weltranglisten-102. ihre Gegnerin, gab aber im entscheidenden Durchgang gleich dreimal den Aufschlag ab.

Nun steht eine Woche Urlaub an, bevor die Vorbereitung auf die US Open beginnt. "Ich werde zu Hause bei meinen Eltern bleiben, Zeit mit der Familie verbringen", sagte Niemeier, die gute Chancen hat, als Nummer 102 der Welt direkt im Hauptfeld von New York dabei zu sein.

Auch Lisicki schon raus

Auch Sabine Lisicki, die sich nach ihrer langen Pause wieder ans Toplevel herankämpfen will, musste eine Niederlage akzeptieren.

Die 32 Jahre alte frühere Wimbledon-Finalistin unterlag der Serbin Aleksandra Krunic bei 34 Grad im Schatten nach einem fahrigen Auftritt 4:6, 2:6. "Ich kämpfe weiter", sagte Lisicki anschließend.

(Mit SID)

