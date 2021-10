Tennis

Andrea Petkovic scheitert in Indian Wells in Runde eins - Aus gegen Julia Putintseva

Andrea Petkovic scheitert in Indian Wells in Runde eins: Die Deutsche verliert gegen gegen Julia Putintseva aus Kasachstan in 6:7 (2:7), 1:6. In der zweiten Runde trifft Putintseva nun in Kalifornien auf ihre Landsfrau Elena Rybakina.

00:00:49, vor 43 Minuten