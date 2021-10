Tennis

US-Open-Siegerin Emma Raducanu vor Indian Wells: "Ich bin bereit für die nächste Herausforderung"

Nach ihrem Turniersieg bei den US Open im September will sich das britische Tennistalent Emma Raducanu auch in Indian Wells durchsetzen. Die 18-Jährige kann den Turnierstart kaum erwarten und ist bereit für die nächste Herausforderung. Dabei versucht sie, die Zeit bestmöglich zu genießen.

