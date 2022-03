Tennis

Indian Wells: Angelique Kerber scheitert an Iga Swiatek - die besten Ballwechsel

Angelique Kerber gewinnt in Indian Wells den ersten Satz gegen Iga Swiatek, muss sich am Ende aber geschlagen geben und scheidet im Achtelfinale in der kalifornischen Wüste aus. Die Highlights im Video.

00:01:04, vor 2 Stunden