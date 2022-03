Tennis

WTA Indian Wells: Iga Swiatek besiegt Maria Sakkari im Endspiel und gewinnt auch BNP Paribas Open

Iga Swiatek lässt Maria Sakkari im Finale von Indian Wells keine Chance und siegt 64:, 6:1. Für die Polin ist es nach dem Sieg bei den Katar Open von Doha bereits der zweite Turniersieg in Folge. In der Weltrangliste will Swiatek nun die Top-Position angreifen, die die Australierin Ashleigh Barty innehält. Auf dem Weg zum Turniersieg hatte Swiatek unter anderem Angelique Kerber ausgeschaltet.

00:02:06, vor 43 Minuten