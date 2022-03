Rybakina erkundigte sich bei der Schiedsrichterin, was passiert sei. Medienberichten zufolge sagte die Unparteiische: "Ich habe nur nachgesehen, ob es ihr gut geht." Daraufhin habe Rybakina gefragt: "Okay, aber ist das normal?" Die Schiedsrichterin entgegnete: "Nein, das ist nicht normal. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert."

Azarenka konnte unter dem aufbauenden Applaus des Publikums weiterspielen, verlor das Match jedoch deutlich 3:6 und 4:6. Die zweimalige Australian-Open-Gewinnerin äußerte sich im Anschluss an die Partie nicht zu dem Vorfall.

Im Vorfeld des Turniers hatte Azarenka, die aufgrund der Verwicklung ihres Heimatlandes Belarus in den Ukraine-Krieg in Kalifornien unter neutraler Flagge antrat, sich bestürzt über den Angriff auf die Ukraine gezeigt

"Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie viele unschuldige Menschen von dieser Gewalt betroffen sind und weiterhin betroffen sein werden", schrieb die 32-Jährige Anfang des Monats bei Twitter.

Auch Osaka weinte in Indian Wells

Sie führte aus: "Ich habe die Menschen in der Ukraine und in Belarus immer als freundlich und einander unterstützend erlebt. Es ist hart, die gewaltsame Trennung mitzuerleben, die derzeit stattfindet.“

Der Grund: Ein Zwischenruf aus dem Publikum. Eine Zuschauerin hatte den Superstar mit den Worten "Naomi, you suck" ("Naomi, du bist sch****") beleidigt und aus der Fassung gebracht.

