A. Kalinskaya gegen T. Zidanšek | Lausanne
Einzel Frauen | Runde 1 | 11.07.2022 | Centre Court
Geplant
A. Kalinskaya
A. Kalinskaya
T. Zidanšek (7)
T. Zidanšek (7)
Beginn: 15:30
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Anna Kalinskaya - Tamara Zidanšek

Übersicht

Anna-Kalinskaya-headshot
AnnaKalinskaya
Russland
Russland
  • WTA Ranking78
  • WTA Punkte838
  • Alter23
  • Größe1.75m
  • Gewicht-
Tamara-Zidanšek-headshot
TamaraZidanšek
Slowenien
Slowenien
  • WTA Ranking60
  • WTA Punkte1062
  • Alter24
  • Größe-
  • Gewicht-

Statistiken

Letzte Spiele

A. Kalinskaya

T. Zidanšek

Weitere Spiele

L. Bronzetti
L. Bronzetti
A. Potapova
A. Potapova
Beginn: 11:00
L. Zhu
L. Zhu
C. Burel
C. Burel
Beginn: 11:00
Y. In-Albon
Y. In-Albon
J. Niemeier
J. Niemeier
Beginn: 12:00
L. Davis
L. Davis
S. Sorribes (4)
S. Sorribes (4)
Beginn: 12:00
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Tabelle

SpielerPkt
1
I. Swiatek
8576
2
O. Jabeur
4340
3
A. Kontaveit
4306
4
P. Badosa
4245
5
M. Sakkari
4205

LIVE TENNISSPIEL: Anna Kalinskaya vs Tamara Zidanšek

WTA Lausanne - 11. Juli 2022

Erleben Sie das WTA Lausanne Tennisspiel zwischen Anna Kalinskaya und Tamara Zidanšek live bei Eurosport.

Das Spiel beginnt am 11. Juli 2022 um 15:30. Finden Sie aktuelle WTA Lausanne Ergebnisse und Highlights der Spiele in unserer Tennis-Berichterstattung mit News, Interviews, Experten-Analysen und Videos.

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