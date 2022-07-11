A. Kalinskaya gegen T. Zidanšek | Lausanne
Einzel Frauen | Runde 1 | 11.07.2022 | Centre Court
Geplant
A. Kalinskaya
T. Zidanšek (7)
Beginn: 15:30
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Anna Kalinskaya - Tamara Zidanšek
Übersicht
AnnaKalinskaya
Russland
- WTA Ranking78
- WTA Punkte838
- Alter23
- Größe1.75m
- Gewicht-
TamaraZidanšek
Slowenien
- WTA Ranking60
- WTA Punkte1062
- Alter24
- Größe-
- Gewicht-
Statistiken
Letzte Spiele
A. Kalinskaya
T. Zidanšek
Weitere Spiele
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Tabelle
|Spieler
|Pkt
|1
|8576
|2
|4340
|3
|4306
|4
|4245
|5
|4205