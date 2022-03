Tennis

Ana Bogdan nach Spiel gegen Dayana Yastremska bei Lyon Open: "Habe mich vor ihr geschämt"

Nach ihrer Flucht aus der Ukraine trat Dayana Yastremska am Dienstag zum WTA-Turnier in Lyon an, nannte das Erstrundenmatch gegen die Rumänin Ana Bogdan "aus emotionaler Sicht das härteste Spiel" ihrer Karriere. Nun spricht auch Gegnerin Bogdan im exklusiven Interview mit Eurosport über das Match und die Ukrainerin und bietet einen Einblick in die emotionale Umarmung nach dem Match.

00:04:12, vor einer Stunde