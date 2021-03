Siegemund, im Vorjahr French-Open-Viertelfinalistin, wartet 2021 noch auf ihr erstes Topergebnis.

Bei den Australian Open war sie in der ersten Runde an der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams gescheitert, in Doha erreichte sie als Qualifikantin das Achtelfinale, in der Vorwoche in Dubai verlor sie ihr Auftaktmatch gegen die Russin Anastasia Potapowa.

ATP Miami, FL Herbe Vorwürfe: Zverev attackiert die ATP aufs Schärfste VOR 6 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Murray peilt Wimbledon-Sieg an - und muss Miami absagen

(SID)

Beeindruckende Aufholjagd: So rang Zverev Tsitsipas nieder

Olympia Tokio 2020 Für Olympia-Traum: Del Potro unterzieht sich vierter Knie-OP VOR 10 STUNDEN