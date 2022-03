Tennis

Iga Swiatek feiert 15. Sieg in Folge - Polens Tennis-Queen auch gegen Petra Kvitova ohne Satzverlust

Iga Swiatek unterstrich mit ihrem Viertelfinalsieg gegen Petra Kvitova (6:3, 6:3) ihre eindrucksvolle Form. Die Polin steht beim Masters in Miami weiterhin ohne Satzverlust da und freute sich über ihren 15. Sieg in Folge. Im Halbfinale wartet am Freitag die US-Amerikanerin Jessica Pegula.

00:00:57, vor 5 Stunden