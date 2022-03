Als Victoria Azarenka in Runde drei bei einem 2:6, 0:3-Rückstand gegen die erste 16 Jahre alte Tschechin Linda Fruhvirtova die Partie abbrach und zunächst keine Erklärung lieferte, war die Verwunderung groß.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. "Das Respektloseste daran ist, wie sie den Platz verlassen hat, ohne wirklich einen Grund zu nennen", monierte etwa Daniela Hantuchova, einst die Nummer fünf der Welt.

Ad

Azarenka entschuldigte sich später für den Abbruch und erläuterte, dass sie besser "nicht auf den Court" gegangen wäre. "Die vergangenen Wochen waren sehr stressig in meinem Leben", so die zweimalige Australian-Open-Siegerin. "Was passiert ist, tut mir Leid für die Fans."

WTA Miami Neuer Wirbel um Azarenka: Rätselhafte Aufgabe mitten im Match 28/03/2022 AM 12:01

Wirklich ins Detail ging Azarenka nicht. Dennoch sei es nicht angebracht, die Belarussin nun harsch anzugehen, betont Anke Huber im Exklusiv-Interview mit Eurosport.de.

Huber: Ausnahmesituation für Azarenka"

"Einerseits kann man den Court natürlich nicht einfach so verlassen - das ist nicht sportlich und gehört sich nicht. Andererseits ist es sicherlich aktuell eine Ausnahmesituation für sie", so die ehemalige Weltranglistenvierte, die 1996 im Finale der Australian Open stand.

"Vielleicht ist auch während des Matches etwas vorgefallen. Das weiß ich nicht. Da muss man sie dann vielleicht auch entschuldigen. Für belarussische Spielerinnen ist es - ebenso wie für russische Profis - derzeit nicht einfach", führt Huber aus. Daher wolle sie auch keine Vermutungen darüber anstellen, "was in ihrem Kopf vorgeht".

Darüber wird Azarenka möglicherweise selbst irgendwann noch sprechen.

Tipp: Das komplette Interview mit Anke Huber zum Porsche Tennis Grand Prix und den Ausrastern auf der ATP Tour ab 4. April hier bei Eurosport.de!

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ohrfeige vor Oscar-Krönung für Tennisfilm: Smith sorgt für Eklat

"Respektlos": Hier stürmt Victoria Azarenka während des Matches vom Platz

WTA Indian Wells Nach Tränen-Ausbruch im Match: Azarenka zieht Konsequenz 16/03/2022 AM 11:10