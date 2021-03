Publiziert 22/03/2021 Am 08:27 GMT | Update 22/03/2021 Am 08:27 GMT

Leylah Fernandez' Erstrundenmatch in der Qualifikation für das Masters-Turnier in Miami/USA sollte bereits 20 Stunden nach der Siegerehrung in Monterrey beginnen.

Ein Direktflug von dort nach Florida dauert etwas mehr als fünf Stunden.

In der ersten Qualifikationsrunde trifft Fernandez auf die Rumänin Mihaela Buzărnescu.

WTA Miami, FL Williams verpasst Heimspiel: Nächste prominente Absage für Miami VOR 12 STUNDEN

Auch eine deutsche Spielerin ist in der Qualifikation dabei. Anna-Lena Friedsam spielt zum Auftakt gegen Leonie Kung aus der Schweiz.

Das könnte Dich auch interessieren: Erdbeben und griechischem Wirbelwind getrotzt: Zverev beendet Horrorserie

(SID)

Beeindruckende Aufholjagd: So rang Zverev Tsitsipas nieder

ATP Dubai Höhenflug geht weiter: Karatsev holt ersten ATP-Titel in Dubai GESTERN AM 17:39