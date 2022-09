Friedsam hatte bereits bei den Partien zuvor ihre Comeback-Qualitäten gezeigt.

Sowohl in der ersten Runde gegen Elizabeth Mandlik (USA) als auch im Achtelfinale gegen die topgesetzte Britin Emma Raducanu hatte sie jeweils einen Satz 0:6 verloren.

Ad

Durch ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour seit März 2020 in Lyon klettert Friedsam in der Weltrangliste mindestens in die Top 150.

Tennis Best of Roger: Acht denkwürdige Endspiele in Federers Karriere VOR EINEM TAG

Ihre bislang beste Platzierung war Rang 45 im August 2016.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nadal verabschiedet Federer: "Wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen"

(SID)

Der Maestro hört auf: Federers zehn beste Grand-Slam-Punkte

Tennis Kommentar zum Federer-Rücktritt: Die Versuchung war so groß VOR EINEM TAG