Karolína Pliskovás Gegnerin am Sonntag ermitteln im zweiten Halbfinale am Samstag in einem Teenager-Duell French-Open-Gewinnerin Iga Swiatek aus Polen und Cori Gauff aus den USA.

Swiatek schaltete am Samstag die zweimalige Turniersiegerin Elina Svitolina (Ukraine) mit 6:2, 7:5 aus.

Gauff hatte am Freitag von der verletzungsbedingten Absage (rechter Arm) der topgesetzten Australierin Ashleigh Barty profitiert.

Bei den Männern zog Rafael Nadal am Samstag zum bereits zwölften Mal ins Endspiel von Rom ein.

