"Das Leben wird sich extrem verändern – für die Frau, aber auch für den Vater. Du musst jeden Morgen zwei, drei Stunden lang zum Training, danach steht die Regeneration an oder Fitness", erklärt Zverev. Er ergänzt: "Normalerweise wärmst du dich eine halbe Stunde auf, dann trainierst du zwei Stunden, danach eine Stunde Regeneration."

Zverev, selbst Vater von zwei Söhnen, weiß, inwieweit sich das Leben mit Kind auch auf den Trainingsrhythmus auswirken kann: "Ich kenne das von mir: Wenn du ein Kind hast, sagst du auch mal: 'Regeneration mache ich morgen und aufwärmen brauche ich mich heute nicht' So werden aus dreieinhalb Stunden Training am Vormittag zwei oder anderthalb."

Ad

Diese Umstellung zeige sich laut dem gebürtigen Moskauer entsprechend "auf dem Platz und im Turnier." Zverev weiter: "Man muss sich überlegen, wie man das angeht, wie egoistisch – auch das blöd klingt – man sein möchte. Tennis oder Familie? Beides zu vereinen ist nicht einfach. Bei mir stand die Familie immer an erster Stelle."

Tennis Rublev triumphiert in Gijón, Siegemund räumt im Doppel ab VOR 20 STUNDEN

Speziell in Nadals Fall sieht die ehemalige Nummer 25 der Weltrangliste allerdings Optionen, über die manch anderer Profi nicht zurückgreifen könne. "Wenn man so erfolgreich ist wie Rafa, dann verfügt man allerdings über finanzielle Möglichkeiten, um so viele Leute mitzunehmen, dass der Alltag flüssig ablaufen kann. Das macht es einfacher", so Zverev. Er schiebt nach: "Bei Spielern, die um Platz 50 oder 60 in der Weltrangliste stehen, ist das anders. Du hast deine Frau und den Trainer dabei und plötzlich auch das Kind."

Mischa Zverev: "Du musst nachts aufstehen und helfen"

Kompliziert werde es Zverev zufolge, "wenn du keinen Babysitter hast oder Eltern und Großeltern, die sich kümmern können." Neben der Veränderungen im Tagesablauf, die sich zwangsläufig für frischgebackene Eltern auftun, treten freilich auch Umstellungen im Schlafverhalten zutage. "Du musst nachts aufstehen und helfen, das ist vor einem Match nicht optimal. Bei Rafa wird das möglicherweise anders sein", sagt Zverev.

Am Ende sei es aus der Sicht des Wahl-Monegassen der "Fokus, der entscheidet – und die Frage: Will ich morgens eine Stunde früher vom Frühstück mit der Familie, um auf den Tennisplatz zu gehen?"

Nadal und seine Ehefrau Maria Francisco Perelló waren am vorvergangenen Samstag Eltern eines Sohnes geworden. "Hallo zusammen. Nach ein paar Tagen und vielen lieben Nachrichten wollte ich mich einfach bei euch allen bedanken", schrieb der 22-malige Grand-Slam-Sieger unlängst auf Twitter . "Wir sind sehr glücklich und es geht uns sehr gut."

Das könnte Dich auch interessieren: Mischa exklusiv: Das ist die Bedingung beim Comeback von Alex Zverev

Highlights: Swiatek zieht Kopf aus der Schlinge und macht Finaleinzug klar

Tennis "Was für eine Nacht!" Tennis-Traumpaar im Baby-Glück UPDATE GESTERN UM 15:07 UHR