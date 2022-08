Tennis

Masters Toronto: Naomi Osaka muss gegen Kaia Kanepi am Rücken verletzt aufgeben

Naomi Osaka (Japan) muss beim WTA-Masters in Toronto in der 1. Runde gegen Kaia Kanepi (Estland) beim Stand von 6:7 (4:7, 0:3) am Rücken verletzt aufgeben.

00:01:32, vor einer Minute