Anschließend verabschiedete sich Williams mit Tränen in den Augen gerührt vom lautstark applaudierenden kanadischen Publikum.

"Ich bin schrecklich im Verabschieden", sagte Williams: "Auf Wiedersehen, Toronto".

Anfang der Woche hatte die 40-Jährige in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift "Vogue" bekanntgegeben, dass der "Countdown" für sie laufe und sie ihre große Karriere in Kürze beende.

Womöglich hat Williams bei den US Open in New York (ab 29. August live im TV bei Eurosport) ihren letzten großen Auftritt.