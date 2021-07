Auf dem Weg zu seiner erhofften ersten Olympia-Medaille im Einzel trifft Boll nun auf den Südkoreaner Jeoung Young-sik oder seinen ehemaligen Klubkollegen Panagiotis Gionis (Griechenland). Im Viertelfinale droht allerdings ein Duell mit dem chinesischen Weltranglistenersten Fan Zhendong.

Im Tokyo Metropolitan Gymnasium in Sichtweite zum Olympiastadion brauchte Boll zunächst etwas Anlaufzeit. Knackpunkt war der dritte Satz, als der Routinier beim Stand von 7:7 die Nerven behielt und mit vier Punkten in Folge den Durchgang für sich entschied. Anschließend leistete Gerassimenko kaum noch Gegenwehr.

Der frühere Weltranglistenerste Boll hat bei Olympia noch keine Einzel-Medaille gewonnen, das Viertelfinale 2004 war sein bislang größter Erfolg. Mit dem Team gewann er einmal Silber (2008) und zweimal Bronze (2012, 2016).

Der London-Dritte Dimitrij Ovtcharov (Orenburg/Hameln) greift ebenso wie Abwehrspezialistin Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) erst am Dienstag ins Geschehen ein. Ovtcharov, in Tokio vor Boll an Nummer sieben gesetzt, trifft auf den Russen Kirill Skatschkow.

