Das Mannschaftsfinale bei den Olympischen Spielen zwischen Deutschland und China startete am Freitag, 6. August, um 12:30 Uhr.

Für den Finaleinzug musste das deutsche Team zuvor hart kämpfen. Nachdem klaren 3:0-Erfolg im Achtelfinale gegen Portugal gingen Dimitrij Ovtcharov und Co. sowohl im Viertelfinale gegen Taiwan als auch im Halbfinale gegen Japan jeweils über die volle Distanz, um das Duell zu gewinnen.

Einfacher taten sich dort die haushohen Favoriten aus China mit Fan Zhendong sowie Xu Xin und Ma Long. Sie gewannen ihre Begegnungen gegen Ägypten, Frankreich und Südkorea allesamt klar mit 3:0 und gehen als haushoher Favorit ins Endspiel um Gold.

So lief das Finale des deutschen Tischtennis-Teams gegen die Chinesen.

Tischtennis-Mannschaftsfinale: Deutschland - China 0:3

14:38 Uhr: Wieder eine Wahnsinns-Rally, an deren Ende der Deutsche punktet. Dann macht Ma Long aber das Match zu. Damit ist auch das Mannschaftsfinale entschieden. China gewinnt trotz eines guten Gegenhaltens der Deutschen souverän 3:0 und holt sich die Goldmedaille. Für das deutsche Team mit Ovtcharov, Boll und Franziska endet das olympische Turnier mit Silber.

14:35 Uhr: Boll ist nun voll im Match. Auch im vierten Satz bleibt der Deutsche am chinesischen Favoriten dran. Es entwickeln sich in den letzten Minuten wirklich tolle Rallys zwischen den beiden. Ma Long behält in diesen jedoch meist die Oberhand. Der Chinese erhöht den Druck und zwingt Boll zu Fehlern. Und dann hat Ma Long die nächsten Matchbälle. Nach dem ersten vergebenen Matchball nutzt China ein Timeout.

14:25 Uhr: Auch Matchball Nummer drei wehrt Boll ab. Er spielt trotz der schlechten Ausgangssituation und mit dem Rücken zur Wand wirklich stark. Am Ende kann er tatsächlich den Satz für sich entscheiden. Er verkürzt auf 1:2. Das Finale geht somit weiter.

14:22 Uhr: Ma Long macht nun ordentlich Druck. Er geht schnell 4:2 in Führung, doch der Deutsche gibt noch nicht auf. Boll kann immer wieder ausgleichen, muss dann aber einige herbe Rückschläge hinnehmen. Ma Long führt 9:8 und erspielt sich damit zwei Matchbälle. Doch Boll lässt so schnell nicht locker. Er kontert, kann auf 9:10 verkürzen. Dann folgt ein Fehler des Chinesen. Es steht 10:10.

14:12 Uhr: Der zweite Satz zwischen Ma Long und Boll gestaltet sich deutlich ausgeglichener. Der Deutsche ist viel besser im Spiel. Er führt zwischenzeitlich 5:3. Doch Ma Long lässt nicht nach. Es geht über 6:6. Dann macht der Chinese plötzlich einfache Fehler. Boll ist am Drücker und es geht über 9:9. Dann wird Ma Long offensiv und er bekommt den ersten Satzball zum 2:0, den er verwandelt. Bitter für Boll, der stark mitgespielt hat.

14:02 Uhr: Boll bekommt es nun mit dem dreifachen Weltmeister und dem frischgebackenen Einzel-Olympiasieger Ma Long zu tun. Es wird also sicherlich keine leichte Aufgabe. Der 40-jährige Deutsche hält zu Beginn des ersten Satzes gut mit. Doch dann dreht der Favorit auf. 11:5 geht der erste Satz damit an China.

13:52 Uhr: Dann hat der Chinese tatsächlich einen Super-Lauf. Er zieht auf 6:1 davon, Ovtcharov wird mit starken Rückhandschlägen zu Fehlern gezwungen. Fan Zhendong zeigt gerade im richtigen Moment seine beste Leistung. Der Deutsche hält zwar dagegen. Am Ende bleibt ihm aber trotz einem Top-Auftritt nur ein bitterer Satz- und somit auch Matchverlust. Der Chinese gewinnt Satz fünf klar 11:3. China führt somit im Mannschaftsfinale 2:0. Das nächste Einzel mit Timo Boll könnte somit schon die Entscheidung bringen.

13:44 Uhr: Es gestaltet sich wieder ein abwechslungsreiches Spiel. Fan Zhendong und Ovtcharov befinden sich auf Augenhöhe. Der Chinese führt zwar, Mitte des Satzes allerdings nur knapp 7:5. Dann macht Fan Zhendong ernst und zieht punktemäßig davon . Er erspielt sich Satzbälle und gleicht nach neun Minuten zum 2:2 in Sätzen aus. Es geht als gleich in den entscheidenden fünften Durchgang.

13:32 Uhr: Ovtcharov bleibt dran. Er spielt weiterhin offensiv, mit dieser Spielweise hält er den Chinesen auf Trab. Auch der dritte Durchgang ist sehr eng. Wieder geht es über 6:6. Mit einigen tollen Schlägen geht der Deutsche zunächst mit 9:6 in Führung. Fan Zhendong kommt wieder heran, doch Ovtcharov lässt sich das nicht mehr nehmen. Er bekommt zwei Satzbälle und holt sich den dritten Satz mit 11:9. Der Deutsche führt 2:1 in Sätzen.

13:20 Uhr: Und auch der zweite Satz ist deutlich enger als noch zuvor im Doppel. Der Chinese ist zwar in Front, Ovtcharov kann aber lange mithalten. Es gibt einige tolle Ballwechsel. Fan Zhendong holt sich nach acht Minuten dennoch den Satzausgleich. Es ist ein sehr ausgeglichenes Match auf hohem Niveau.

13:11 Uhr: Der Deutsche legt gut los. Er führt im ersten Satz schnell mit 8:3 und ist deutlich am Drücker. Auch das Glück hat Ovtcharov jetzt oft auf seiner Seite. Er zwingt den Chinesen zu Fehlern und hat daher auch verdient Satzbälle. Deutlich gewinnt der Deutsche 11:3 gegen Fan Zhendong.

13:05 Uhr: Jetzt muss Dimitri Ovtcharov ran. Er bekommt es im ersten Einzel mit Fan Zhendong zu tun. Der Bronzemedaillen-Gewinner im Einzel siegte gegen den Chinesen bereits. Fan Zhendong liegt im direkten Vergleich nur 3:2 vorne. Es gibt also durchaus Chancen fü den Deutschen.

13:01 Uhr: Auch Nummer zwei wird von den Deutschen abgewehrt. Doch dann verwandeln die Chinesen die nächste Chance. Franziska spielt einen Ball zu lang und somit geht das erste Match im Mannschaftsfinale an den Favoriten. In 26 Minuten machten Xu Xin und Ma Long alles klar.

12:59 Uhr: Nach einem schlechten Start in Satz drei kommen die Deutschen auf 6:6 heran. Die letzten Punkte gingen meist an Boll und Franziska, sie haben deutlich konsequenter die Ballwechsel abgeschlossen und somit verdient ausgeglichen. Doch die Fehler sind auf der deutschen Seite immer noch deutlich häufiger. Auch Boll spielt nun einen Schlag zu lang. Das ist der erste Matchball für China, den die beiden Deutschen noch abwehren können. Doch die Chinesen bekommen zwei weitere Chancen, um den ersten Punkt zu holen.

12:51 Uhr: Das ist bisher leider aus deutscher Sicht ein deutliches Doppel. Die beiden Chinesen sind meistens am Drücker, spielen aggressiver und machen kaum Fehler. Die Deutschen nehmen daher beim Stand von 1:3 im vielleicht entscheidenden dritten Satz eine Auszeit. Da gibt es einiges zu besprechen.

12:47 Uhr: Gleich zu Beginn des zweiten Satzes im Doppel zwingen die Chinesen die Deutschen zu einigen Fehlern. Schnell steht es erneut 0:6 aus Sicht von Boll und Franziska. Erst danach gelingt dem deutschen Doppel der erste Punktgewinn. Die Aufschläge von Boll sind allerdings noch etwas zu lang, die Chinesen gehen auf diese Bälle voll drauf. Nach gerade einmal fünf Minuten haben die Favoriten somit ihren nächsten Satzball. Der Durchgang geht mit 11:3 an China.

12:42 Uhr: Die Chinesen starten stark in das Finale. Nach einer frühen deutlichen Führung der Favoriten kämpfen sich Boll und Franziska jedoch zurück und verkürzen auf 6:7. Nach einem Fehler der Chinesen steht es sogar wieder 7:7. Doch dann drehen Xu Xin und Ma Long auf. Sie holen sich den ersten Satz mit 11:7.

12:30 Uhr: In wenigen Minuten geht es im olympischen Finale los. Die beiden topgesetzten Mannschaften treffen im Endspiel aufeinander. Dennoch gelten die Chinesen als Favoriten. Den Anfang macht das Doppel. Patrick Franziska und Timo Boll bekommen es dabei mit Xu Xin und Ma Long zu tun.

10:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Das deutsche Tischtennis-Team um Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska trifft im Finale der Olympischen Spiele in Tokio auf China mit Olympiasieger Ma Long, Fan Zhendong und Xu Xin. Ab 12:30 Uhr geht es in Tokio um Gold. Katharina Wiedenmann begleitet das olympische Finale hier im Liveticker für Euch.

