Ovtcharov erkämpfte sich ebenfalls in sechs Sätzen gegen den Portugiesen Marcos Freitas seine dritte Teilnahme an einem EM-Finale.

Durch das Duell der beiden deutschen Topstars sind die Asse des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) bei den kontinentalen Titelkämpfen in Polens Hauptstadt in drei von vier Endspielen am Sonntagnachmittag unter sich. Bei den Damen stehen sich Europe-Top-16-Siegerin Petrissa Solja (Langstadt) und die ehemalige EM-Zweite Shan Xiaona (Berlin) im Einzel-Finale gegenüber und fordern außerdem im Doppel-Endspiel Titelverteidigerin Nina Mittelham (Berlin) und ihre neue Partnerin Sabine Winter (Schwabhausen) heraus. Einzig im Herren-Doppel findet das Finale ohne deutsche Spieler statt.

Solja zog im Halbfinale durch ein 4:2 gegen die rumänische Ex-Europameisterin Elizabeta Samara ins Endspiel ein. Zuvor hatte Shan acht Jahre nach ihrer ersten Endspielteilnahme durch ein 4:0 im Duell früherer Vize-Europameisterinnen mit Margarita Pesozka (Ukraine) erneut den Sprung ins Finale geschafft hatte. Durch die Erfolge von Solja und Shan findet erstmals in der 63-jährigen Turniergeschichte ein Finale im Damen-Einzel ausschließlich mit deutschen Spielerinnen statt.

Durch die drei DTTB-Vergleiche zum EM-Abschluss kehrt hat das deutsche Team mit vier Titeln aus Warschau zurück. Bereits am vergangenen Freitag hatte die deutsche Einzel-Meisterin Mittelham mit Dang Qiu (Grünwettersbach) für den zweiten EM-Titel eines DTTB-Paares im olympischen Mixed gesorgt.

