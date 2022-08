Laura Lindemann riss schon vor der Ziellinie beide Arme nach oben. Die Silbermedaille hatte die deutsche Top-Triathletin cool abgesichert, der neue Europameister Frankreich war zu weit weg - die Potsdamerin hatte alle Zeit, um den erfolgreichen EM-Abschluss im Mixed-Wettbewerb vor den tobenden Fans zu genießen.

"Es war einfach geil", sagte Lindemann, die von ihren Teamkollegen Valentin Wernz, Nina Eim und Simon Henseleit im Zielbereich mit einer Laola empfangen worden war.

Nach jeweils 300 Meter Schwimmen, 7,2 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen im Münchner Olympiapark holte das deutsche Quartett zum dritten Mal in Folge EM-Silber im Mixed. Die Schweiz wurde Dritter.

Lindemann war damit an beiden Medaillen der Deutsche Triathlon Union (DTU) bei den Titelkämpfen in der bayrischen Landeshauptstadt unmittelbar beteiligt. Am Freitag hatte die 26-Jährige ebenfalls mit Silber für einen erfolgreichen Auftakt gesorgt. Bei den Männern fuhr Jonas Schomburg am Samstag als Siebter das beste DTU-Ergebnis ein.

Triathlon-EM: Eim führt Mixed-Staffel auf Rang drei

Auf Position sieben absolvierte Starter Wernz seinen Triathlon, dann folgte die Aufholjagd von Nina Eims. Die Potsdamerin, die im Einzel den starken vierten Platz belegt hatte, arbeitete sich bei 30 Grad Außentemperatur bis auf den dritten Platz vor und schaffte damit eine gute Ausgangslage für die zweite Rennhälfte.

"Ich habe immer fest dran geglaubt, dass ich aufholen kann, denn egal wie die Ausgangslage ist, ich versuche, positiv zu bleiben, das hat ja auch ganz gut geklappt. Ich hoffe, dass Simon die Position halten kann, und dann bei Laura ist alles drin", sagte Ems am "ARD"-Mikrofon.

Henseleit arbeitete sich sogar auf Rang zwei vor, ein "mega" Erlebnis für den Schongauer: "Es war fast schon zu laut, aber richtig geil."

Dann sah er zu, wie Lindemann auf dem Rad erst cool die Kräfte schonte und im abschließenden Lauf dann eiskalt die Schweizerin Julie Derron distanzierte.

European Championships: Triathlon lockt über 20.000 Zuschauer in Olympiapark

Die Stimmung an den drei Tagen im Olympiapark hinterließ bei den deutschen Starterinnen und Startern bleibenden Eindruck. Mehr als 20.000 Zuschauer standen pro Tag an der Strecke.

"Ein Typ ist den ganzen Berg mit mir mitgelaufen, die Leute waren echt crazy", berichtete Lasse Lührs. Teamkollege Schomburg verspürte beim steilen Anstieg auf den Olympiaberg gar "Tour-de-France-Feeling. So einen Lärmpegel habe ich selten erlebt", sagte der Hannoveraner angesichts des "Spektakels". München habe sich "von seiner besten Seite gezeigt".

"So eine Stimmung habe ich im Triathlon noch nie erlebt. Es war wirklich krass", sagte Lindemann.

(SID)

