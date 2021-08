Wasserball

Olympia - Wasserball: Serbien gewinnt das letzte Gold in Tokio und wiederholt Olympiasieg von Rio

Die letzte Gold-Entscheidung bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 ist gefallen. Serbien gewinnt das Finale im Wasserball mit 13:10 gegen Griechenland. Nach Gold in Rio 2016 sichert sich Serbien auch in Tokio die Goldmedaille. Griechenland gewinnt Silber, Bronze geht an die Männer aus Ungarn.

00:03:16, vor einer Stunde