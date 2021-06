"Ich war relativ entspannt", sagte Hausding im "ZDF", "denn der Fehler, der mir gestern passiert ist, passiert mir nicht alle Tage."

"Wir konnten von Glück reden, dass der Sprung noch gewertet wurde", sagte Hausding hinterher. Dadurch landeten die Europameister in der Addition von Vorkampf und Finale noch vor den Konkurrenten und dürfen in Tokio um die Medaillen kämpfen.

Wasserspringen WM-Gold vom Brett: Punzel in Olympiaform 15/05/2021

Im 3-m-Synchronspringen der Frauen setzten sich am Samstag in Tina Punzel/Lena Hentschel (Dresden/Berlin) die Favoritinnen klar durch. Auch die Europameisterinnen sind in Tokio am Start.

Bei den nationalen Titelkämpfen, die im Rahmen von "Die Finals 2021" stattfinden, werden die ersprungenen DSV-Quotenplätze personenbezogen vergeben. In Tokio werden deutsche Wasserspringer in sieben von acht olympischen Disziplinen an den Start gehen. Lediglich im Turm-Synchronspringen konnte kein Quotenplatz erkämpft werden.

