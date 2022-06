WEC

Wie ein Grand-Slam-Turnier - was die FIA ETCR so faszinierend macht

Die FIA ETCR ist die Königsklasse der elektrischen Tourenwagen-Szene. Das nächste Rennen ist der Marrakesh E-Prix am 2. Juli in Marokko - und auch dabei wird es wieder voll zur Sache gehen. Action ist garantiert. Kann der Belgier Stoffel Vandoorne seine Führung in der Gesamtwertung verteidigen?

