WEC

6 Stunden von Fuji: Toyota feiert Doppelsieg und zieht im WM-Kampf gleich - Ferrari siegt in GTE Pro

Sébastien Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa gewannen das 6-Stunden-Rennen von Fuji mit dem Toyota mit der Startnummer 8. Buemi und Co. sind nun punktgleich mit Negrao, Vaxiviere und Lapierre in der #36 Alpine. Die Weltmeisterschaft wird in der letzten Runde bei den 8 Stunden von Bahrain entschieden.

00:03:15, vor 33 Minuten