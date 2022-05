WEC

6 Stunden von Spa-Francorchamps - Toyota siegt klar, harter Kampf um die Plätze: Die letzte Runde

Der Brite Mike Conway, Kamui Kobayashi aus Japan und der Argentinier José-Maria Lopez im Toyota haben die 6 Stunden von Spa Francorchamps für sich entschieden. Rang zwei ging an das Team Alpine A 480 mit André Negrao, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxipierre. Das Team Oreca 07, mit u.a. dem Deutschen René Rast am Steuer wurde Gesamtdritter und siegte in der LMP2-Klasse.

00:02:58, vor einer Stunde