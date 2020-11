Ein loser Scheibenwischer legte sich schon zu Beginn des Rennens bei Tageslicht quer auf die Windschutzscheibe des Toyota TS050 Hybrid, was sich als spannendstes Element des LMP1-Rennens herausstellen sollte. "Ein innovativer Sonnenschutz", lachte Mike Conway. Der Scheibenwischer sollte außer einer ungewöhnlichen Optik keinen Einfluss auf das Rennen des Toyotas #7 haben.

Ärgerlicher war da schon ein Safety-Car kurz nach Rennhälfte, das den Toyota #8 (Buemi/Nakajima/Hartley) wieder in Schlagdistanz brachte. Viel hatte zuvor zur Überrundung nicht gefehlt. Doch nach dem Restart setzte sich die #7 wieder in den üblichen Schritten ab und gewann das Rennen mit 1:04.594 Minuten Vorsprung.

Magnussen schimpft über Kollegen: "Das kotzt mich an"

Sah es in der ersten Stunde noch nach einem weiteren LMP2-Spaziersieg für United Autosports aus, machten die Goodyear-bereiften Jota-Orecas reichlich Druck auf das Michelin-bereifte Meisterauto. Sie kamen noch vor Einbruch der Dunkelheit vorbei.

United war auf der Strecke sehr schnell, doch immer sorgte etwas anderes dafür, das sich der United-Autosports-Oreca #22 (Hanson/Albuquerque/Di Resta) nie wirklich an der Spitze festsetzen konnte. Ein bizarrer Dreher beim Gangwechsel vom zweiten in den dritten Gang bei Phil Hanson in Kurve 11 war sicherlich der Höhepunkt dieser Entwicklung.