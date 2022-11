WEC

Acht Stunden von Bahrain: Toyota tütet Doppelsieg und WM-Titel ein - Große Emotionen bei Ferrari nach Drama

Toyota tütet beim Saisonfinale in Bahrain den Doppelsieg ein. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez gewinnen in der #7 den abschließenden Lauf. Den WM-Titel sichern sich dahinter Brendon Hartley, Sebastian Buemi und Ryo Hirakawa in der Hypercar-Klasse. Den GTE-Fahrertitel sichern sich Alessandro Pier Guidi und James Calado nach einem dramatischen und emotionalen Krimi.

00:05:47, vor 19 Minuten