Porsche entwickelt einen Hybrid-Prototypen, der weltweit in den wichtigsten Langstreckenrennen fahren soll. "Es war immer der Wunsch, dass auch US-Teams nach Le Mans kommen. Diese Möglichkeit besteht nun. Im Gegenzug haben wir dann bei US-Klassikern wie den 24 Stunden von Daytona oder den 12 Stunden in Sebring ein Auto, mit dem wir den Gesamtsieg holen können", sagte Enzinger.

Mitausschlaggebend für das neue Engagement war die Kostenfrage. Steiner verwies darauf, dass das Engagement in der alten Prototypen-Königsklasse LMP1 dreimal teurer gewesen sei als in der neuen LMDh-Klasse. Aus der LMP1 hatte sich Porsche 2017 nach drei Gesamtsiegen in Folge zurückgezogen.